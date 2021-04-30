Kırsalda yürütülen operasyonda 90 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş olarak ele geçirilen EYP, bölgede imha edildi.

Bitlis'te, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-34 Operasyonu' başlatıldı.

AMONYUM NİTRATLA GÜÇLENDİRİLMİŞ EYP BULUNDU

Operasyon kapsamında, Keçili köyü kırsalında 1 adet 90 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş kablo komutalı EYP düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen EYP, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda yerinde imha edildi.

Bitlis Valiliği operasoyna ilişkin açıklama yaparak, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

Bitlis'te amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi VİDEO