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    Bitlis'te askeri helikopter düştü

    Bitlis'te askeri helikopter düştü

    Tatvan ilçesinde düşen askeri helikopterde bulunan 9 personel şehit olurken, 4 personel yaralandı.
    • AA
    • 04.03.2021 - 18:21
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 18:34
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    Saat 13.55'te Bingöl'den kalkan 'Cougar' tipi askeri helikopter, kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra Bitlis'in Tatvan kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

    Haber üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

    9 ŞEHİT, 4 YARALI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kazaya ilişkin açıklama yaparak 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

    Bitlis te askeri helikopter düştü #1

    AYRINTILAR GELECEK...

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