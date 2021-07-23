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    Bitlis'te bayramda aşılama mesaisi

    Bitlis’in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bayrama rağmen durmadan aşılama yaptı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 17:52
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    Bitlis'te bayramda aşılama mesaisi

    Bitlis Tatvan Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki cami hoparlörlerinden Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşları aşı yapmaya davet etti.

    EKİPLER, AŞILAMAYA DEVAM EDİYOR

    Yapılan aşılamanın ardından ekipler gelmeyenler için de ev ev dolaşarak çalışmalarını sürdürdü.

    TEREDDÜTTE OLANLAR İKNA EDİLİYOR

    Aşı yaptırmakta tereddüttü olanları da ikna eden sağlık ekipleri, bayram tatiline rağmen durmadan aşılama yapmaya devam edeceklerini söyledi.

    Bitlis te bayramda aşılama mesaisi #1

    Bitlis te bayramda aşılama mesaisi #2

    Bitlis te bayramda aşılama mesaisi #3

    Bitlis te bayramda aşılama mesaisi #4

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