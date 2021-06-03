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- Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı
Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı
Tatvan kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.
- İHA
- 03.06.2021 - 12:10
- Güncelleme : 03.06.2021 - 12:40
Bitlis'ten acı haber geldi...
İçişleri Bakanlığı, Tatvan kırsalında devam eden "Eren - 11 Operasyonu"nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 korucunun şehit olduğunu, 2 jandarmanın ise yaralandığını açıkladı.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonu'nda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı."