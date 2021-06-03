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    Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı

    Tatvan kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 12:40
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    Bitlis'te çatışma: 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı

    Bitlis'ten acı haber geldi...

    İçişleri Bakanlığı, Tatvan kırsalında devam eden "Eren - 11 Operasyonu"nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 korucunun şehit olduğunu, 2 jandarmanın ise yaralandığını açıkladı.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyonda 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonu'nda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı."

    Bitlis te çatışma: 1 korucu şehit oldu, 2 asker yaralandı #1

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