Bitlis'te dağdan kopan dev kayalar tehlike saçtı: Yol trafiğe kapatıldı

AA & Ensonhaber
Bitlis'in Tatvan ilçesinde sürücüler tehlikeyle karşı karşıya geldi.
Öğle saatlerinde kara yolu üzerinde bulunan bir dağdan kopan kaya parçaları, yola savruldu.
Bu esnada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Yol daraldı
Yerinden kopan dev kayalar, yolu kullanan seyir halindeki otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
1 saat sonra ulaşıma açıldı
Trafik polislerince, yol ulaşıma kapatılarak çalışma başlatıldı.
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yol temizlenerek, yeniden ulaşıma açıldı.