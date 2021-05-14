Define arayan şahısların lahit mezarların olduğu bölgede kaçak kazdığı çukura düşen at canından oldu.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde yaşanan olay yürekleri sızlattı.

Eski köy mezarlığı mevkiinde sahibi tarafından otlaması için alana bağlanan at, dengesini kaybederek defineciler tarafından yapılan kazılarla tahrip edilen alandaki lahit mezar çukurlarından birine düştü.

TELEF OLDU

Bağlı olduğu ipin mezar taşına takılması nedeniyle düştüğü çukurda ipin iyice boynunu sıktığı talihsiz at feci şekilde can verdi. Tarlaya giden köylüler tarafından fark edilen atın çukura düştükten sonra çıkmak için çokça çırpındığı, ancak buna rağmen başarısız olduğu gözlemlendi.

Bitlis'te definecilerin çukuruna düşen at telef oldu VİDEO