Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Bitlis'te 483 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-24 Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Türkiye, terör örgütü PKK'nın sonunu getirmeye kararlı...

Farklı bölgelerdeki operasyonlarla tek tek tespit edilen teröristler, gizlenmeye çalıştıkları inlerinde yok edilmeye devam ediyor.

Güvenlik güçlerine Bitlis'te yeni görev

Son olarak İçişleri Bakanlığı koordinesinde Bitlis'te "Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

Operasyon bölgenin Tatvan ilçesi Sallıca ve Anadere kırsalında başlatıldı.



483 personel görev alıyor

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 483 personel, 43 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.





"Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik..."

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.