Bitlis'te gazeteci döven koruma memuru açığa alındı Bitlis’te Sinan Aygül’ün darbedilmesiyle ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından koruma memuru açığa alındı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gazeteci Sinan Aygül saldırıya uğradı.

Dehşet anları kameraya yansıdı

Aygül'ün darbedildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Videoda, Aygül’e yönelik darp sürerken, çevreden bir vatandaşın Aygül’ü kurtarmaya çalıştığı görüntüye yansıyor. Videoda belinde silah bulunan polis memurunun ise vatandaşı bölgeden uzaklaştırdığı görüntülerde gözüküyor.



Gözaltına alındılar

Olaya karışan kişilerin kimlikleri ise dakikalar sonrası ortaya çıktı. Bu kişilerden biri, belediye personeli de olan Yücel Baysali, diğerinin ise polis memuru Engin Kaplan olduğu anlaşıldı. İnfial yaratan darp görüntüsü sonrası Yücel Baysali ile Engin Kaplan gözaltına alındı.

"Belediye personeli açığa alındı"

Belediye Başkanı Geylani, akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada “Bugün Tatvan'da yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur” dedi.

Polis memuru da görevden uzaklaştırıldı

Bitlis Valiliği de olay ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tatvan'da gazetecilik yapan Sinan Aygül'ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y. B. isimli şahıs ile, olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleği ile bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E. K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak, polis memuru E. K. görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

"Yarın Tatvan'a dönüş yapıp Sinan Aygül'ü ziyaret edeceğim"

Geylani sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımında ise şu cümleleri kurdu: