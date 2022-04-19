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    Bitlis’te iki araçtan, 110 kaçak göçmen çıktı

    Bitlis-Tatvan kara yolunda gerçekleştirilen operasyonda durdurulan kamyonda 71, minibüste ise 39 Afgan kaçak göçmen yakalandı.
    • 19.04.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:04
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    Bitlis’te iki araçtan, 110 kaçak göçmen çıktı

    Bitlis’te, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Çalışmalar kapsamında, Tatvan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Küçüksu köyü mevkiinde yol uygulaması gerçekleştirdi.

    Valilik tarafından verilen bilgilerde, durdurulan kamyonda 71, minibüste ise 39 olmak üzere 110 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    Göçmen kaçakçıları tutuklandı

    AA’nın haberine göre; organizatörlük yaptığı belirlenen M.S.K. ile S.G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.K. ve S.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

    Bitlis’te iki araçtan, 110 kaçak göçmen çıktı #1

    Bitlis’te iki araçtan, 110 kaçak göçmen çıktı #2


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