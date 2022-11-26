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    Bitlis'te kar bastırdı: Araçlar yolda kaldı

    Hizan ilçesi ve yüksek kesimlerine kar yağdı. Kış lastiği taktırmayan çoğu sürücü, ilerlemekte güçlük çekti.
    • 26.11.2022 - 17:09
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    Bitlis'te kar bastırdı: Araçlar yolda kaldı

    Türkiye'de kar sezonu başlıyor...

    Bitlis merkez, Hizan ilçesi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

    Kentte, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

    "Bütün araçlar yolda kalmıştı"

    Yolda mahsur kalan Mehmet Ali Akarsu adlı vatandaş, “Hizan ilçesinden Tatvan'a yolculuk yapıyorduk. Panor mevkiinde fırtınaya yakalandık. Yazlık lastik takan bütün araçlar yolda kalmıştı. Biz kışlık lastik taktığımız için yolumuza devam ettik” dedi.

    Kış lastikleri 1 Aralık'a kadar takılmalı

    Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, 1 Aralık’a kadar kışlık lastiklerin takılmasına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

    İHA'nın haberine göre, yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.

    Bitlis te kar bastırdı: Araçlar yolda kaldı #1


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