Bitlis'te kar kalınlığı 4 metre! Yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor... Kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipiden kapanan köy yollarını zorlu bir mücadelenin ardından ulaşıma açıyor.

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İHA

Türkiye'nin dört bir yanından kar haberleri geliyor.

Kar yağışı bazı bölgelerde keyifle karşılanırken bazı yerlerde ise hayatı durma noktasına getiriyor.

Kar kalınlığı 4 metreyi buldu

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu köy yollarında mücadelesini sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Merkeze bağlı Aşağıkaraboy köyünün yolu saatler süren mücadelenin ardından ulaşıma açılırken, ekipler kapalı olan diğer köy yollarını açmak için geceli gündüzlü çalışıyor.

"Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye hizmetteyiz"

Köy yolunda iş makinesi boyunda karla mücadele veren kepçe operatörü Kenan Dayan, kış aylarında her yıl olduğu bu yılda vatandaşların mağdur olmamaları için yolları her daim açık tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Dayan, “Buradaki kar kalınlığı yaklaşık 4 ile 5 metre arasındadır. Köylü vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 7/24 hizmetlerindeyiz. Gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bitlis’in şartları çok ağır geçiyor. Köylerimizde muhtemel hastalık gibi durumlarda vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur edilmiyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)