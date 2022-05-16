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    Bitlis'te karlar arasında kalan kardelenler çiçek açtı

    Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut kalderasında çiçek açan kardelenlerin muhteşem görüntüsü fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.
    • 16.05.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 09:56
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    Bitlis'te karlar arasında kalan kardelenler çiçek açtı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde yılın büyük bölümünü karlar altında geçiren 2 bin 250 rakımlı Nemrut kalderasında kardelenler açmaya başladı.

    Hala metrelerce karla kaplı olan kalderada açan rengârenk kardelenler görsel şölen sunuyor.

    Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü bulunan Nemrut’a gelen ziyaretçiler, bir yandan doğal güzelliğin keyfini sürerken diğer yandan ise kardelenlerin oluşturduğu doğal güzelliği fotoğraflıyor.

    Fotoğrafçılar hayran kaldı

    Fotoğraf severlerin ilgisini çeken kardelen çiçeklerinin karla bütünleşen görüntüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

    Kalderada oluşan bu doğal güzelliği fotoğraflamak için Nemrut’a geldiğini belirten Hasan Akay, oluşan doğal manzaraya hayran kaldıklarını ifade etti.

    Birbirinden güzel ve özel kardelen fotoğrafları çekme imkanı bulduğunu kaydeden Gülsüm Tuna ise Nemrut’taki kardelenlerin kalderaya ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

    Bitlis te karlar arasında kalan kardelenler çiçek açtı #1

    Bitlis te karlar arasında kalan kardelenler çiçek açtı #2

    Bitlis te karlar arasında kalan kardelenler çiçek açtı #3


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