Haberler



Gündem



Bitlis'te kıyasıya yarış! AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay, 198 oy farkla kazandı

Bitlis'te kıyasıya yarış! AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay, 198 oy farkla kazandı 8 bin 900 oy alan Nesrullah Tanğlay, Bitlis'te ipi göğüsleyen isim oldu. Tanğlay'ın rakibi Karabaş, 8 bin 702 oyda kaldı.