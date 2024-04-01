Bitlis'te kıyasıya yarış! AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay, 198 oy farkla kazandı

31 Mart belediye seçimlerinde bıçak sırtı yarışın kayıtlara geçtiği yerlerden biri de Bitlis oldu.
AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay 8 bin 900, DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş 8 bin 702 oy aldı.
Sandıkların tamamı açıldı. Tanğlay, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi 198 oy farkla kazandı.
Sandıktan az farkla çıktı
Oylar oransal olarak dağıtıldığında Tanğlay yüzde 38,23'lük orana ulaşırken, DEM Parti'nin adayı yüzde 37,38'de kaldı.
Nesrullah Tanğlay kimdir
1975'te Bitlis'te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun oldu.
AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başladı. Mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, il yerel yönetimler, merkez ilçe ve il başkanlığı görevlerinde bulundu.
AK Parti'nin adayı Tanğlay, 31 Mart 2024'te Bitlis Belediye Başkanlığı'na seçildi. Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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