Bitlis'te kuraklık sonrasında mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı

Van Gölü sahilinde suların çekilmesiyle mikrobiyalitler gün yüzüne çıkarken, bölgede bulunan mevcut liman ise kullanılmaz hale geldi.

Dünya'nın en büyük sorunları arasında olan kuraklık tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.

Yaşanan kuraklıklar sonrasında başlayan yağışlar toprağa can suyu olurken birçok göl ve barajlar kuraklıkla yüzyüze kaldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulanan limana da kuraklık vurdu.

Limanda kuraklık boy gösterdi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşandı.

Yaşanan kuraklık sonrasında suyun dibindeki doğa harikası mikrobiyalitler de ortaya çıkmaya başladı.

Renkli günlerini kaybetti

Daha önce göz kamaştıran Adilcevaz İskele Limanı, suların çekilmesiyle eski hareketliliğini de kaybetti.

"Limanımıza şimdi hiçbir tekne yanaşamıyor"

İHA'nın haberine göre, Ünal Emen isimli bir vatandaş, Adilcevaz Limanı’nın kendileri için paha biçilemez bir değer olduğunu belirterek, "Şimdi bu değeri maalesef yitirmiş bulunmaktayız. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan limanımıza şimdi hiçbir tekne yanaşamıyor." dedi.