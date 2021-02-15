Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 5 mağara ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri imha edildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün operasyon düzenlendi.

5 MAĞARA BULUNUP KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

"Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-11" adı verilen operasyonda tespit edilen 5 mağarada, 2 kalaşnikof tüfek şarjör kütüklüğü, 8 büyük tüp, 41 pil, telsiz anteni, 2 çift ayakkabı, tencere, radyo, levye, balyoz, kürek, kazma, mont, yağmurluk, 10 panço, 5 kilogram toz deterjan, 45 kilogram çeşitli gıda ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyanlar malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi ViDEO

