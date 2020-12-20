Bitlis'te PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrata el konuldu.

Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

İçişleri Bakanlığı; Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık‘ta yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMATA EL KONULDU

Bununla beraber; 7 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 45 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği seyyar dipçiği, 3 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği sabit dipçiği, 5 adet G-3 Piyade Tüfeği Şarjörü, 26 Adet El Bombası, 4 Adet El Bombası Fünyesi, 500 adet 12,7 mm uçaksavar (Doçka) fişeği, 3.100 adet 7,62 mm Bixi Mak. Tüfeği fişeği, 1.000 adet 7,62 mm G-3 P. Tüfeği fişeği, 5.060 adet 7,62 mm Kaleşnikof Fişeği, 3 adet Roketatar Mühimmatı, 2 adet Roketatar Sevk Fişeği, 2 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği Dürbünü, 50 metre infilaklı fitil, 2.080 metre kablo, 1 adet akü ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.