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    Bitlis'te PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

    Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 1 ton 50 kilogram amonyum nitrata el konuldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.12.2020 - 11:14
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 11:44
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    Bitlis'te PKK'ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

    Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

    İçişleri Bakanlığı; Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık‘ta yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMATA EL KONULDU

    Bununla beraber; 7 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 45 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği seyyar dipçiği, 3 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği sabit dipçiği, 5 adet G-3 Piyade Tüfeği Şarjörü, 26 Adet El Bombası, 4 Adet El Bombası Fünyesi, 500 adet 12,7 mm uçaksavar (Doçka) fişeği, 3.100 adet 7,62 mm Bixi Mak. Tüfeği fişeği, 1.000 adet 7,62 mm G-3 P. Tüfeği fişeği, 5.060 adet 7,62 mm Kaleşnikof Fişeği, 3 adet Roketatar Mühimmatı, 2 adet Roketatar Sevk Fişeği, 2 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği Dürbünü, 50 metre infilaklı fitil, 2.080 metre kablo, 1 adet akü ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi bulundu.

    Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

    Bitlis te PKK ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi #1

    Bitlis te PKK ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi #2

    Bitlis te PKK ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi #3

    Bitlis te PKK ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi #4

    Bitlis te PKK ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi #5

    Bitlis te PKK ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi #6

    Bitlis te PKK ya ait 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi #7

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