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- Bitlis'te PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınakta bulunan yaşam malzemelerine el konuldu.
- DHA
- 01.02.2021 - 14:55
- Güncelleme : 01.02.2021 - 14:58
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobansuyu Köyü kırsalında 31 Ocak günü 'Şehit Jandarma Uzm. Onb. Halil Ateş 2021-05' operasyonu başlattı.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU
Operasyonda; terör örgütüne ait, iki sığınakta toprağa gömülü halde, 3 jelikan bidon içinde akü, 2,5 litre benzin, 200 kilo un, 5 kilo makarna, 10 litre sıvı yağ, 5 kilo salça, 10 kilo pirinç, 4 kilo çay, 10 kilo şeker, 3 kilo tütün, 500 gram maya, 3 kilo reçel, 10 paket meyve suyu ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.