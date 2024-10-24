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AA

Bitlis'te Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, kentte güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta terörle mücadele olmak üzere her türlü yasa dışı olaya karşı görev alan timler, göreve hazır olmak için çaba harcıyor.

Bu kapsamda da ekipler; fiziksel ve psikolojik yeterliliği korumak ve geliştirmek amacıyla meskun mahal, kırsal alan, kesin nişancılık, kaçırma ve rehine kurtarma gibi bir çok alanda eğitimlere katılan, tatbikatlar yapan özel harekat polisleri, gelişen teknolojiyi de takip ederek kendilerini yeniliyor.

112 EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ

Her türlü ulaşım araçlarında kaçırma ve rehin alma olaylarına hazırlıklı olmak amacıyla diğer birimlerin de desteğiyle tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, senaryo gereği, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan otobüste rehin alınanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bitlis çevre yolunda zırhlı araçlarla durdurulan otobüste rehin alınan yolcuların serbest bırakılması için alanında uzman müzakerecinin çabalarının sonuç vermemesi üzerine, araca operasyon düzenlendi.

Silahlı saldırganı etkisiz hale getiren PÖH timleri, kurtarılan vatandaşların sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmelerini sağladı.

Gerçeğini aratmayan tatbikata, 112 Acil Sağlık ve Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

"EMNİYETİN ÇELİK BİLEĞİ"

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürü, PÖH timlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün "çelik bileği" olduğunu söyledi.

PÖH timlerinin, her türlü ulaşım araçlarında yaşanabilecek kaçırma ve rehin alma olaylarına karşı kurtarma operasyonu düzenleyebilecek bilgi, beceri, donanım ve yetkiye sahip olduğunu belirten Şube Müdürü, şunları kaydetti: