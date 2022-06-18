Kimliğini evde unutan genç kız, sınava geç kaldı. Salona alınması için anne gözyaşlarıyla yalvarırken kız da bayıldı.

Yurdun dört bir yanında YKS heyecanın yaşanırken her sene olduğu gibi geç kalan öğrenciler sınava alınmıyor.

Bitlis’te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) heyecanı devem ederken Bitlis Eren Üniversitesi'nde YKS'ye girecek olan Hira Nur Yalçın, kimliğini evde unuttu.

Kız sınav salonuna alınmadı

Kimliğini unuttuğu için ve saat 10.00’da kapılar kapandığından dolayı sınava dakikalar kala içeriye alınmadı.

Bitlis'te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları

Anne görevlilere yalvardı

Hiranur’un annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere yalvardı.





Anne ağladı, kız bayıldı

Ağlayan anne Yalçın, kızının sınava alınmaması üzerine uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı. Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.





Aileler kapı önünde dua ettiler

İHA'nın haberine göre; öte yandan çocuklarını ve yakınlarını üniversite bahçesinde bekleyen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.



