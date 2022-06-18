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    Bitlis'te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları

    Kimliğini evde unutan genç kız, sınava geç kaldı. Salona alınması için anne gözyaşlarıyla yalvarırken kız da bayıldı.
    • 18.06.2022 - 12:28
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    Bitlis'te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları

    Yurdun dört bir yanında YKS heyecanın yaşanırken her sene olduğu gibi geç kalan öğrenciler sınava alınmıyor.

    Bitlis’te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) heyecanı devem ederken Bitlis Eren Üniversitesi'nde YKS'ye girecek olan Hira Nur Yalçın, kimliğini evde unuttu.

    Kız sınav salonuna alınmadı

    Kimliğini unuttuğu için ve saat 10.00’da kapılar kapandığından dolayı sınava dakikalar kala içeriye alınmadı.

    Bitlis'te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları

    Bitlis te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları #1

    Anne görevlilere yalvardı

    Hiranur’un annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere yalvardı.

    Bitlis te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları #2

    Anne ağladı, kız bayıldı

    Ağlayan anne Yalçın, kızının sınava alınmaması üzerine uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı. Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

    Bitlis te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları #3

    Aileler kapı önünde dua ettiler

    İHA'nın haberine göre; öte yandan çocuklarını ve yakınlarını üniversite bahçesinde bekleyen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.

    Bitlis te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları #4

    Bitlis te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları #5

    Bitlis te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları #6

    Bitlis te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları #7

    Bitlis te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları #8

    Bitlis te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları #9


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