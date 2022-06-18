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- Bitlis'te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları
Bitlis'te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları
- 18.06.2022 - 12:28
Yurdun dört bir yanında YKS heyecanın yaşanırken her sene olduğu gibi geç kalan öğrenciler sınava alınmıyor.
Bitlis’te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) heyecanı devem ederken Bitlis Eren Üniversitesi'nde YKS'ye girecek olan Hira Nur Yalçın, kimliğini evde unuttu.
Kız sınav salonuna alınmadı
Kimliğini unuttuğu için ve saat 10.00’da kapılar kapandığından dolayı sınava dakikalar kala içeriye alınmadı.
Bitlis'te sınava geç kalan kızın ağlayan annesinin gözyaşları
Anne görevlilere yalvardı
Hiranur’un annesi Zehra Yalçın ise kimliğini unutan kızının sınava alınması için görevlilere yalvardı.
Anne ağladı, kız bayıldı
Ağlayan anne Yalçın, kızının sınava alınmaması üzerine uzun süre üniversitenin kapısından ayrılamadı. Dakikalarla sınavı kaçıran Hira Nur Yalçın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.
Aileler kapı önünde dua ettiler
İHA'nın haberine göre; öte yandan çocuklarını ve yakınlarını üniversite bahçesinde bekleyen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiler.