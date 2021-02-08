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    Bitlis’te terör operasyonu: 5 tutuklama

    Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 18:53
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    Bitlis’te terör operasyonu: 5 tutuklama

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde ‘bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık yapmak’ suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti.

    Bitlis ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Bitlis’te terör operasyonu: 5 tutuklama #1

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