Bitlis'te terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İHA

Terör örgütü PKK'ya yönelik kırsaldaki operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MÜHİMMATLAR SERGİLENDİ

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tatvan kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Kubbettin Şimşek operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 22 adet büyük boy pil, 1 adet el bombası, 1 adet Bixi namlusu, 300 adet kalaşnikof fişeği, 350 adet bixi mühimmatı ve 2 adet ayçiçek yağı ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.” denildi.