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    Bitlis'te teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü

    Bitlis'te teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü

    Bitlis'te, biri turuncu kategorideki 3 teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirdiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 14:19
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    Yurt genelinde Mehmetçik'in hain terör örgütlerine karşı amansız mücadelesi devam ediyor.

    Yıldırım operasyonları kapsamında; Bitlis'te Jandarma, SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerinin katıldığı bir operasyon düzenlendi.

    Gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Öldürülen teröristlerden birinin, Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, “turuncu” kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

    Bitlis'te teröristlerin etkisiz hale getirildikleri anların görüntüsü VİDEO

    "VUR KAÇIYORLAR"

    3 hainin yok edildiği operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

    Görüntülerde teröristlerin, Mehmetçik'in açtığı ateşten kaçtıkları görülürken, askerlerin "Vur  vur kaçıyolar bak" dediği duyuluyor.

    Bitlis te teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü #1

    Bitlis te teröristlerin etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü #2

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