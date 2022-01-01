Yeni yıla girerken bazılarımız eğlendi, bazılarımız ise çalıştı. Bitlis'te ise elektrik arıza ekipleri, son dakika gelen bir ihbarla 1 metre kara ve eksi 17 derece soğuğa rağmen mesai verdi.

Bitlis'te elektrik dağıtım şirketinin arıza ekipleri yeni yıla, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece, kar kalınlığının ise yaklaşık 1 metreyi bulduğu bölgede meydana gelen arızayı gidererek girdi.

DONDURUCU SOĞUKTA GÖREV BAŞINDA

Dondurucu soğukta enerji nakil hattı direğine tırmanan çalışanlar, arızayı onararak Çalıdüzü köyünün yeni yıla aydınlık girmelerini sağladı.

ZORLU KOŞULLAR MESAİ YAPMALARINI ENGELLEYEMEDİ

Bitlis ve çevresi için görev yapan elektrik dağıtım şirketi çalışanları arıza ekipleri, 2021 yılının son saatlerinde de zorlu koşullarda mesai yapmak zorunda kaldı. Kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te görev yapan arıza ekibi, merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çalıdüzü köyünün karanlıkta kaldığı ihbarını alınca hemen harekete geçti.

KARIN KALINLIĞI 1 METREYİ BULAN ARAZİDE ÇALIŞTILAR

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi gördüğü bölgeye hareket eden ekip, yolun bir bölümünü araçlarla, diğer bölümünü ise yürüyerek aşmak zorunda kaldı.

HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA 17 DERECEDE ENERJİ NAKİL DİREĞİNE TIRMANARAK ARIZAYI GİDERDİLER

Ekipler, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 17 derece olan gecenin karanlığını ellerinde fenerlerle, arızanın yaşandığı bölgeye ulaştı, ardından da dondurucu soğukta enerji nakil hattı direğine tırmanarak arızayı giderdi. Çalıdüzü köyüne elektrik vererek, yeni yıla aydınlık girmelerini sağlayan ekip aynı yolu zorlu koşullarda geri döndü.

Bitlis’te yılbaşına eksi 17 derece soğukta arıza gidererek girdiler VİDEO

2021’İN SON SAATLERİNDE İHBAR GELİNCE KOŞTULAR

Arıza Onarım ve Bakım Koordinatör Mühendisi Yunus Ağır, elektrik dağıtım şirketi çalışanları olarak 2021 yılının son saatlerinde gelen bir ihbar üzerine Çalıdüzü köyünün elektrik sorununu giderdiklerini söyledi.

BÜTÜN ÇABA KESİNTİSİZ ENERJİ VERMEK İÇİN

7 gün 24 saat görev yaptıklarını anlatan Ağır, "2022'ye bizler sahada giriyoruz. Tüketicilerimize sağlıklı ve kesintisiz bir enerji vermek için çalışıyoruz. Yeni yılın tüm Türkiye’ye sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

“SORUN GİDERİLDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ”

Arıza Onarım ve Bakım Personeli Harun Reşit Arslan ise vatandaşların sorunlarını giderdikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Yılbaşı gecesindeyiz. İnsanlar eğlenirken, bizler de onlara kesintisiz enerji vermek için çalışıyoruz. Çalıdüzü köyümüzün sorununu da zorlu doğa koşulları ve soğuk havaya rağmen giderdik." diye konuştu.