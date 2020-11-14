İçişleri Bakanlığınca başlatılan operasyonda, jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucu timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör ile mücadele kapsamında yürüttüğü kararlı operasyonları yaz kış demeden devam ediyor.

Başarıyla sonuçlanan bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te, “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” operasyonu başlatıldı.

816 PERSONEL GÖREVDE

Operasyona Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 816 personelden oluşan 48 operasyonel tim katıldı.

Bitlis'te, 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

YILDIRIM OPERASYONLARININ BİLANÇOSU

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirildi, 74 iş birlikçi yakalandı, 251 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.