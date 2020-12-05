Bitlis'te Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu başladı

2 bin 571 personelin katılımıyla, Bitlis'te Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonuna başlanması için İçişleri Bakanlığı talimat verdi.

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yıldırım Operasyonları'yla birçok bölge terörden arındırıldı.

YILDIRIM-16 SEHİ ORMANLARI OPERASYONU

Bakanlığın talimatıyla son olarak Bitlis’te de “Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

2 BİN 571 PERSONEL SAHADA

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat(JÖH), Polis Özel Harekat (Pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

YILDIRIM OPERASYONLARI

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 işbirlikçi yakalanmış, 455 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.



