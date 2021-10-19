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    Bitlis'te yük taşıyan tır devrildi

    İran'dan gelen tır tatvan mevkiinde devrildi. Yaşanan olay sonrasında yaranan sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 21:46
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    Bitlis'te yük taşıyan tır devrildi

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    İranlı sürücü Asghar Ghorbani yönetimindeki tır, Tatvan’a bağlı Yelkenli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

    Tatvan-Van karayolunda meydana gelen kazada, Gaziantep’e plastik hammaddesi taşıyan tır dorsesindeki plastik hammadde yola savruldu.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRDI

    Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü Ghorbani, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Maddi hasar oluşan tır, vinç yardımıyla yoldan alınarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı

    Bitlis te yük taşıyan tır devrildi #1

    Bitlis te yük taşıyan tır devrildi #2

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