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- Bitlis'te yük taşıyan tır devrildi
Bitlis'te yük taşıyan tır devrildi
İran'dan gelen tır tatvan mevkiinde devrildi. Yaşanan olay sonrasında yaranan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 19.10.2021 - 21:46
Bitlis'in Tatvan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
İranlı sürücü Asghar Ghorbani yönetimindeki tır, Tatvan’a bağlı Yelkenli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Tatvan-Van karayolunda meydana gelen kazada, Gaziantep’e plastik hammaddesi taşıyan tır dorsesindeki plastik hammadde yola savruldu.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRDI
Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü Ghorbani, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Maddi hasar oluşan tır, vinç yardımıyla yoldan alınarak, karayolu tekrar trafiğe açıldı