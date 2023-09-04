Haberler



Gündem



Bitlis'teki halk otobüsüne binen amcanın söylediği türküler viral oldu Abone Olun

Bitlis'teki halk otobüsüne binen amcanın söylediği türküler viral oldu Halk otobüsüne binen 76 yaşındaki vatandaş, yolculuk esnasında türküler söylemeye başladı. Şoförün de türkülere eşlik ettiği o anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bitlis'teki halk otobüsüne binen 76 yaşındaki vatandaş, gülümseten anlara neden oldu. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Reşat Kitapçı adlı vatandaş, yolculuk esnasında söylediği türkülerle sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Videoya yoğun ilgi Bir başka vatandaşın vatandaşın sosyal medyaya videoyu yüklemesinden kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından beğenildi. O esnada şoförün ara ara türkülere katılması cep telefonlarına yansıdı. Videoyu binlerce kişi izlerken, beğenilerin ardı arkası kesilmedi.

Google News

Abone Ol