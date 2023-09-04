Bitlis'teki halk otobüsüne binen amcanın söylediği türküler viral oldu

İHA
Bitlis'teki halk otobüsüne binen 76 yaşındaki vatandaş, gülümseten anlara neden oldu.
Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Reşat Kitapçı adlı vatandaş, yolculuk esnasında söylediği türkülerle sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Videoya yoğun ilgi
Bir başka vatandaşın vatandaşın sosyal medyaya videoyu yüklemesinden kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından beğenildi.
O esnada şoförün ara ara türkülere katılması cep telefonlarına yansıdı.
Videoyu binlerce kişi izlerken, beğenilerin ardı arkası kesilmedi.