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    Bitlis'teki helikopter kazasından ilk görüntüler

    Bitlis'teki helikopter kazasından ilk görüntüler

    Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığı öğrenilirken, kaza yerinden ilk fotoğraflar gelmeye başladı.
    • AA
    • 04.03.2021 - 18:40
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    Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığı öğrenilirken, kaza yerinden ilk fotoğraflar gelmeye başladı.

    Ayrıntılar gelecek...

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