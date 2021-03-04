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- Bitlis'teki helikopter kazasından ilk görüntüler
Bitlis'teki helikopter kazasından ilk görüntüler
Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığı öğrenilirken, kaza yerinden ilk fotoğraflar gelmeye başladı.
- AA
- 04.03.2021 - 18:40
Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığı öğrenilirken, kaza yerinden ilk fotoğraflar gelmeye başladı.
Ayrıntılar gelecek...