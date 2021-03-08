Bitlis'teki helikopter kazasının ön raporu açıklandı

11 askerimizin şehit olduğu kazayla ilgili ön raporu açıklayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterin görüş mesafesinin kaybedilmesi üzerine düştüğünü belirtti.

4 Mart Perşembe günü Bingöl'den kalkış yapan 'Cougar' tipi askeri helikopter, Bitlis'in Tatvan kırsalında kaza kırıma uğramıştı.

Kaza sonucu 11 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştı.

Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza-Kırım Ekibi olay yerine ulaşarak bölgede inceleme başlatmıştı.

Olay yerindeki çalışmaları tamamlandığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün kazanın ön raporunu açıkladı.

"MUŞ'TAKİ OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE ROTA DEĞİŞTİRİLDİ"

Olay yerinde yapılan incelemelerden, yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgileri aktaran Bakanlık, "8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 4 Mart 2021 tarihinde, Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır. 4 Mart 2021 sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edilmiştir.

Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1’inci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52’de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlanmıştır. İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23’te Bingöl’e iniş yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

"KAZA SEBEBİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI"

Tatvan bölgesindeki hava şartlarının takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesinin beklendiği ve hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55’te Tatvan’a intikal etmek üzere Bingöl’den kalkış yapıldığının belirtildiği açıklamada, “İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır. Ancak 4 Mart 2021 saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.” denildi.

"COUGAR KAZALARI HELİKOPTER KAYNAKLI DEĞİL"

Kazanın helikopter kaynaklı olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cougar tipi toplam 50 helikopter TSK envanterine girmiş, bunlardan 30 tanesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 20 tanesi ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına verilmiştir. Helikopterlerin envantere girdiği 1995 yılından bugüne kadar her türlü hava ve arazi koşullarında yaklaşık 150 bin saat uçuş yapılmıştır. Mevcut mevzuata göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki helikopterlerin ortalama ömür devri 40 yıldır.

Ancak bu süre, yenileştirme ve modernizasyon faaliyetleri ile uzatılabilmektedir. Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleri ile 4 adet can kayıplı kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeni helikopter kaynaklı değildir. Bir kez daha kazada yaşamını yitiren Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”