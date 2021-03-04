Bitlis'teki helikopter kazasıyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar

Bitlis'te gerçekleşen helikopter kazasının ardından değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, sabotaj ihtimalinin olmadığını söyledi.

Bingöl'den kalkış yapan 'Cougar' tipi askeri helikopter, Bitlis'in Tatvan kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Yaşanan bu facianın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını duyurdu.

Kazanın neden olduğu sorularına cevap aranırken, CNN Türk ekranlarına bağlanan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin şu bilgileri aktardı:

"PİLOT ARIZAYI ANLAYIP İNİŞE GEÇTİ"

"Pilot bu arızayı anladı ve iniş yapmaya çalışırken normale göre iyi bir iniş yaptığını görüyoruz. Ama insanlar için bu iniş olumsuz. 4 yaralı askerin kurtarılmasının nedeni iniş hızının yere yaklaşırken düşmüş olması. Bu da tabii olayın tamamen teknik bir arıza göstermesinden kaynaklı. Fikir yürütülüyor. Helikopter çok parçalanmamış ve yaralı kurtulanlar olduğu için."

Bitlis Tatvan’da askeri helikopter düştü

"SABOTAJ İHTİMALİ YOK"

Prof. Dr. Eray Güçlüer ile birlikte Bitlis'te yaşanan kazayı değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin de şu değerlendirmede bulundu:

"TSK çok zor iklim koşullarında vatanın güvenliği için görevlerini ifa etmekteler. Havacılık meslek olarak da zor bir meslek. Kalkarsın ama inemeyebilirsin. Bu helikopter kendi sınıfı içerisinde en gelişmiş helikopterlerden bir tanesi. Birinci faz dediğimiz motor veya far pompası değil benim gördüğüm. Pilotun uçak anormale girdikten sonra hangi görüntü var bunları bilemiyoruz hali hazırda. Bilindiği kadar buraya bir ateş olduğunu düşünmüyorum. Burada birinci husus pilotun elinden geleni yapmış olması. Burada önemli olan bu helikopterin neden düşmüş olduğu bunu da kaza kırımdan sonra öğreneceğiz. Ben pilotun elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Burada MSB gerekli açıklamayı yaptıktan sonra daha fazla tekni detay verebiliriz. Bu vatan evlatları bu vatan için şehit olmuşlardır. Allah ailelerine, aziz milletimize sabırlar versin. Uçuştan önce mutlaka helikopterin bakımları yapılmış ve öyle göreve çıkmıştır. Cruger son derece emniyetli bir helikopterdir."

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