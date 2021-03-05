Bitlis'teki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Bitlis'teki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerin kimliğini açıkladı.

Dün saat 13.55'te Bingöl'den kalkış yapan 'Cougar' tipi askeri helikopter, Bitlis'in Tatvan kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Meydana gelen kaza sonucu, 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerin kimliğini açıkladı.

Şehitlerimizin kimlikleri

Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy),

Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin),

Albay Şentürk Aydınyer (Kars),

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra),

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat),

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale),

Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of),

Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar),

Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar),

Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı),

Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya)

YARALI ASKERLERİN KİMLİKLERİ

Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu bildirildi.

Bitlis'te askeri helikopter düştü İZLE

Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'te düşen helikopterde şehit oldu / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Bitlis'teki helikopter kazasından ilk görüntüler / HABERİ İÇİN TIKLAYIN