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- Bitlis'teki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
Bitlis'teki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
- AA
- 05.03.2021 - 02:20
- Güncelleme : 05.03.2021 - 02:24
Dün saat 13.55'te Bingöl'den kalkış yapan 'Cougar' tipi askeri helikopter, Bitlis'in Tatvan kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Meydana gelen kaza sonucu, 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığı Tatvan'daki askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerin kimliğini açıkladı.
Şehitlerimizin kimlikleri
Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy),
Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin),
Albay Şentürk Aydınyer (Kars),
Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra),
Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat),
Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale),
Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of),
Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar),
Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar),
Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı),
Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya)
YARALI ASKERLERİN KİMLİKLERİ
Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu bildirildi.
Bitlis'te askeri helikopter düştü İZLE
Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'te düşen helikopterde şehit oldu / HABERİ İÇİN TIKLAYIN
Bitlis'teki helikopter kazasından ilk görüntüler / HABERİ İÇİN TIKLAYIN