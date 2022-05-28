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    Bitlis'teki menderesler sarı düğün çiçekleriyle süslendi

    Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin sarı çiçeklerle süslenen hali kartpostallık görüntüler oluşturdu.
    • 28.05.2022 - 11:42
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    Bitlis'teki menderesler sarı düğün çiçekleriyle süslendi

    Bitlis'te bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki mendereslerin sarı çiçeklerle süslenen hali görenleri hayran bırakıyor.

    Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzaraları izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.

    Menderesleri süsleyen düğün çiçekleri

    Doğanın canlanması ile birlikte açan düğün çiçekleriyle sarı renge bürünen vadiden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu muhteşem manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

    Bitlis'teki menderesler sarı düğün çiçekleriyle süslendi

    "Harika bir güzellik var"

    Tatvan’dan Hizan’a aracıyla giden vatandaşlardan Ziver Olcay, sarı düğün çiçekleriyle renklenen Güzeldere Vadisi’nin dikkatlerini çektiğini belirterek, "Hizan’a gidiyorduk. Güzeldere Vadisinde sapsarı açan çiçekleri gördük, arabamızı durdurduk fotoğrafladık, gezdik. Çok güzel harika bir ortam var, harika bir güzellik var. Herkesin gelip görmesini istiyoruz." dedi.

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    Bitlis teki menderesler sarı düğün çiçekleriyle süslendi #5

    Bitlis teki menderesler sarı düğün çiçekleriyle süslendi #6

    Bitlis teki menderesler sarı düğün çiçekleriyle süslendi #7


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