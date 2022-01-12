Bitlis'teki minik Uras, snowboardculara taş çıkardı

2 yaşındaki Ali Uras Kaya, buz pistinde sergilediği hünerleriyle göz doldururken babası Semih Kaya, oğlunun bu spora 1,5 ay önce başladığını belirterek, başarılı olduğunu söyledi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Ali Uras Kaya, snowboarddaki ustalığıyla kendine hayran bırakıyor.

Babasının yönlendirmesiyle snowboarda başlayan minik Uras, kaymak için geldiği kayak pistinde adeta pistlerin tozunu alıyor.

MİNİK SNOWBOARDCUNUN SEVİMLİ HALLERİ

Hem snowboard yapmak hem de kendini geliştirmek için babasıyla sık sık Tatvan-Bitlis arasında bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne gelen Uras, özel bir gösteri yaptı.

Kayak pistindeki ustalığı ve kusursuz bir şekilde dengede durması ile usta snowboardculara taş çıkaran Uras’ın kayarkenki mutluluğu ise görülmeye değer.

"1,5 BUÇUK AYDIR DENİYORUZ"

Oğlunun snowboard yaparken çevreden ve sosyal medyada o anlara ait videoların yoğun ilgi ve beğeni gördüğünü ifade eden baba Semih Kaya, "Geçen sene denge tahtasında dengesini denemeye başladık. Gayet başarılı bir şekilde dengede durmayı başardı. Daha sonra kış aylarında beraber Uludağ’a gidip snowboardumun önünde beraber kaymaya başladık. Bu yıl Bitlis’e tayinimiz çıktı. Buradaki olanaklar gayet güzel, kayak pistimiz mevcut ve çocuk için de uygundu. Snowboard alıp denemeye başladık. 1,5 aydır deniyoruz ve kaymaya başladık.

"GAYET BAŞARILI UMARIM DEVAM ETTİRİR"

Gayette başarılı oldu, umarım devam ettirir. Tabii önemli olan bizim ondan ne istediğimiz değil onun ne istediği. Her attığı adımda biz onun arkasında olacağız. Aynı zamanda fotoğraf çekiyorum. Uras'la beraber burada kayarken videomuzu çektik ve daha sonra sosyal medyada paylaştık. İnanılmaz güzel ilgi gördü. Orada güzel izlenimlere ulaştı. Bayağı güzel geri dönüşler aldık. Uras da bu durumdan mutlu. Bende 16 yaşımdan beri kayıyorum. Ailede benden başka kayan yok. Oğlum da umarım sever." şeklinde konuştu.