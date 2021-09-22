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- Bitlis'teki mehtap ortaya harika görüntüler çıkardı
Bitlis'teki mehtap ortaya harika görüntüler çıkardı
Ahlat ilçesinde meydana gelen dolunay ve mehtap, görenler tarafından beğeniyle izlendi.
- İHA
- 22.09.2021 - 01:03
- Güncelleme : 22.09.2021 - 01:31
Dolunay ve mehtabın oluşturduğu görüntüler Bitlis'in Ahlat ilçesinde görenleri mest ettirdi.
Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunay ve mehtap güzel görüntüler oluşturdu.
Van Gölü'ndeki mehtabı balkonlarından görenler ise o anı cep telefonlarıyla kaydetti.
VATANDAŞLAR BOL BOL RESİM ÇEKİLDİ
Bazı vatandaşlar ilçenin sahilinde bulunan öğretmenevi iskelesine inerek Van Gölü’nde oluşan mehtabı izledi.
Bazıları ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Gölde oluşan siluetler ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.