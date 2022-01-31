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    Bitlis'teki yolcu otobüsünde 11 kaçak Afgan yakalandı

    Ekiplerce başlatılan şok kontrolde durdurulan yolcu otobüsünde, Afganistan uyruklu 11 kişi tespit edildi. Otobüs şoförü ve muavin hakkında ise soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 13:24
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    Bitlis'teki yolcu otobüsünde 11 kaçak Afgan yakalandı

    Bitlis-Diyarbakır yolunda, jandarma ekipleri tarafından şok uygulama ve kontrol gerçekleştirildi.

    11 AFGAN YAKALANDI

    Bu kapsamda şüphe üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, ülkeye kaçak yollardan girdiği belirlenen 11 Afgan göçmen tespit edildi.

    Kaçak göçmenlerin üzerinde 4 sahte pasaport ile 7 sahte ikamet izin belgesi bulundu.

    ŞOFÖR VE MUAVİN HAKKINDA SORUŞTURMA

    Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otobüs şoförü ve muavin hakkında ise adli işlem başlatıldı.

    Bitlis teki yolcu otobüsünde 11 kaçak Afgan yakalandı #1

    Bitlis teki yolcu otobüsünde 11 kaçak Afgan yakalandı #2


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