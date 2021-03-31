BitTorrent Coin nedir? BTT Coin hakkında merak edilenler..

Kripto para yatırımcılarının yakından ilgilendiği para birimleri arasında son günlerde BitTorrent Token öne çıkıyor. Peki BTT coin nedir? İşte BTT coin hakkında merak edilenler..

Dünyanın en büyük dosya paylaşım protokolü BitTorrent, kısa süre önce TRON ile kurduğu ortaklıkla kendi kripto para birimini başlattı.

Yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran BTT coin hakkında araştırmalar da hız kazandı.

Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki "en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolü."

Peki BTT coin nedir? İşte BitTorrent hakkında merak edilenler..

BİTTORENT TOKEN NEDİR?

Bram Cohen tarafından 2001 yılında eşler arası bir şirket olan BitTorrent, büyük dosyaları İnternet üzerinden aktarmak için bir P2P protokolüdür.

Dosya türleri arasında video oyunları, TV şovları, filmler, programlar, belgeler ve çok daha fazlası aktarılabilir.

Proje istemcisine μTorrent veya Torrent Classic adı verilir. μTorrent, dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

BTT COİN HAKKINDA BİLGİLER

BTT’nin ilk büyük uygulaması, BitTorrent’teki dosya paylaşım sürecini kullanıcılar için daha verimli hale getirmek..

BitTorrent’te bir dosya paylaşmak, her biri belirli bir dosyanın küçük parçalarını birbirinden indiren birkaç farklı peers yani eşler içerir. Dosyanın tam kopyası olan kullanıcılar ise seeds yani tohum olarak adlandırılır.

Orijinal geliştirici Bram Cohen'in internet kullanıcılarının direkt olarak kendi aralarında içerik dağıtmasının faydalarını görmesiyle pahalı ve verimsiz dağıtım ağlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.

2000'lerin başlarında BitTorrent ilk başvurulacak P2P dosya paylaşım platformu haline geldi ve ardından 2018'de TRON devreye girdi.

TRON'un altında BitTorrent, kendi kullanıcı tabanına ek olarak merkeziyetsiz çözümler sunarak kullanıcılar açısından cazibesini artırdı ve kripto para alanındaki kullanıcılara da ulaştı.

Eklenen özelliklerin arasında, işlemlerin bir parçası olarak BTT tokeninin kullanıldığı BitTorrent Speed seçeneği var.

BitTorrent, platformunun, VPN özellikleri ve reklamsız aramanın dahil olduğu birkaç "Premium" sürümü sunarak ücretli hizmetler alanına da girdi.

1 BTT KAÇ TL?