Blackpink Türkiye'ye mi geliyor? K-pop grubu Blackpink İstanbul konseri ne zaman?

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-pop grubu Blackpink sosyal medya hesapları üzerinden yeni konser takvimini yayınladı. Blackpink hayranları, grubun paylaşımında Türkiye'nin de yer aldığını gördü.

Dünyaca ünlü Güney Koreli K-pop grubu sosyal medya hesapları üzerinden ‘’Blackpink Around the World’’ isimli bir video paylaştı.

Kısa sürede 3 milyona yakın izlenen videoda ülkelerin önemli şehirleri ve koordinatları paylaşınca Türkiyeli hayranlar arama motorlarına yönelerek, Blackpink Türkiye’ye gelecek mi? Blackpink Türkiye konseri ne zaman 2020? soruları sorulmaya, Blackpink İstanbul konseri 2020 başlığı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

BLACKPİNK İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Blackpink tarafından yayınlanan videoda bazı ülkelerin önemli şehirleri, koordinatları ve her şehirde belli bir saat yazılı. Bu saatlerin canlı yayınlanacak konserin o ülkedeki zaman dilimini temsil ettiği düşünülüyor. Türkiye'den de İstanbul şehri yazarken, saat olarak 08:00'i bilgisi gösteriliyor.

Konserin ne zaman olacağı henüz belli olmasa da pandemi nedeniyle konserin online olacağı tahmin ediliyor.

K-POP GRUBU BLACKPİNK HAKKINDA

Açılımı Korean Pop olan K-Pop, Güney Kore'de ortaya çıkan bir müzik kültürünü temsil etmektedir. Sosyal paylaşım platformları aracılığıyla ünleri Güney Kore'den tüm dünyaya sıçrayan K-Pop temsilcileri, uluslararası bir hayran kitlesine sahiptir.

Dünyanın dört bir yanında koyu bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop idolleri, ülkemizde de oldukça ilgi görüyor. Konu K-Pop grupları olduğunda akla gelen ilk isimlerden biri de Blackpink.

Grubun adı, genel olarak kadınlık algısı yaratan pembe renge karşılık gelen siyahın birleşiminden oluşuyor.

Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé. Grup 8 Ağustos 2016 tarihinde "Boombayah" ve "Whistle" isimli iki tekliyi içeren Square One isimli mini albüm ile çıkışını yapmıştır.

Blackpink’in 'Ddu-Du Ddu-Du' adlı şarkısı, YouTube’daki K-pop grupları arasında 750 milyon görüntülenme ile şu an en çok izlenen müzik videosudur.