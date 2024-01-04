Blinken Türkiye'ye geliyor: İsveç'in NATO üyeliği görüşülecek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretinde, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının tamamlanmasına ilişkin son adımların ele alınacağı belirtildi.

AA & Ensonhaber

ABD ile Türkiye arasında çözülmesi için diplomasi trafiğinin devam ettiği F-16'ların teslimi ve İsveç'in NATO üyeliği konuları, ABD Işişleri Bakanı Antony Blinken'in yarınki Türkiye ziyaretiyle bir kez daha gündeme gelecek.

İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'yi iknaya çalışacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, Türkiye ziyaretinde Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının tamamlanmasına ilişkin son adımları görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Blinken'ı kabul edebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gazze ve diğer bölgesel konuları da görüşecek olan Blinken'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilebileceği belirtildi.

