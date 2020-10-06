Bloomberg, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye-Rusya ilişkisini ele aldı

Amerikan medyası, yapmış olduğu analizde "Kafkasya'da yaşanan sorunlara kendisinden başka kimsenin müdahil olmasını istemeyen Putin'i, Erdoğan dinlemedi." ifadelerine yer verdi.

Bloomberg'de Marc Champion ve Ilya Arkhipov imzasıyla yayınlanan bir haber-analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le yakın ilişkisini Suriye ve Libya'nın ardından bu kez de Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda test ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Putin'in liderliği döneminde eski Sovyet ülkelerinin güvenlik meselelerinde ABD, Avrupa Birliği ve hatta Çin'in bile müdahil olmasını istemediği belirtilen makalede, "Erdoğan ise Putin'i dinlemiyor" denilerek şu ifadelere yer verildi;

ERDOĞAN'IN SÖZÜ DİNLENİYOR

"Türkiye, 1994'te Ermenistan'a kaybettiği toprakları geri almaya çalışırken Azerbaycan'a verdiği desteği gittikçe artırıyor. Bunu yaparken de Rusya'yla ilişkisini test etmiş oluyor.

Erdoğan'ın bu yaklaşımı Türkiye içinde destek görüyor, Kafkasya'da neredeyse 30 yıldır süren gerilimli ancak stabil ortamın da kilidini açıyor. Sorunun bir çözümü olursa orada da Erdoğan'ın sözü dinlenmiş olacak.

PUTİN'İN HAYALLERİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOKTU

Putin uzun zamandır bölgesel güçlerin kendi bölgelerinde ABD'nin müdahalesi olmadan kendi çıkarları çerçevesinde hareket edebileceği çok kutuplu bir dünya düzeni için bastırıyor. Ancak aklında böyle bir şey yoktu."