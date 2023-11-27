Bloomberg: Metin Topuz serbest bırakıldı 2017'de yakalanan Topuz'un yakın zamanda serbest bırakıldığı belirtildi. ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, "Metin Topuz ile ilgili haberlerin farkındayız" dedi.

AA & Ensonhaber

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un serbest bırakıldığı belirtildi.

FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla tutuklanan Topuz, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD merkezli Bloomberg, 2017'de yakalanan Topuz'un serbest bırakıldığını yazdı.

Topuz hapisten çıktı

Haberde, "Türkiye'deki ABD Konsolosluğu'nun eski çalışanı, yakın zamanda hapisten çıktı." denildi.

Kaynaklara göre Topuz'un, ceza süresi nedeniyle serbest bırakıldığı kaydedildi. Söz konusu ismin avukatları, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ABD konsolosluğunun açıklaması

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'ndan bir sözcü, gelişmeyle ilgili olarak şöyle dedi:

Metin Topuz ile ilgili haberlerin farkındayız. Topuz Ailesi'nin isteklerine saygımızdan dolayı ayrıntı veremeyiz.

Metin Topuz ile ilgili süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.

İddianamede; Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

15 yıla kadar hapis istemi

Mahkemeye 10 Mart 2020'de yapılan duruşmada sunulan mütalaada, Metin Topuz'un, "silahlı terör örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Sanık Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ise beraatine karar verilmesi isteniyordu.