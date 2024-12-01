BM: 415 bin Filistinli UNRWA okullarına sığındı

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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), X sosyal medya platformundaki hesabından barınma merkezi olarak kullanılan okullardan birinde kalan Filistinli Aişe'nin görüntülü açıklamalarını paylaştı.

Aişe, barınma merkezi olarak kullanılan okullarda yaşamanın zorluklarına işaret ederken, binanın bir yaşam alanı olarak değil bir eğitim merkezi olarak yapıldığına dikkati çekti.

EN KÜÇÜK İMKANLARI DAHİ TEMİN EDEMİYORUZ

Kaldıkları barınma merkezi dahil Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayan Aişe, savaşın ve barınma merkezlerinde hayata tutunmanın özellikle kadınlar için zorluklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

Çocuklarımız var onlar için en küçük imkanları dahi temin edemiyoruz. Kadınların özel hallerinde gerekli olan temizlik malzemeleri yok. Bir sabun bir şampuan dahi bulunmuyor. Bakın burası oturmaya uygun bir yer değil, burada sinekler, böcekler dolu. Banyo yapacak temizlenecek bir yeri yok buranın.

415 BİN FİLİSTİNLİ UNRWA OKULLARINDA

Öte yandan UNRWA açıklamasında Gazze'deki okullarında 415 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı bilgisini paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 382 Filistinli öldü, 105 bin 142 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.