BM, 500 binden fazla Ukraynalı'nın göç ettiğini açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından Ukraynalı mülteci rakamını 500 bin olarak açıklayan BM, 102 sivilin de öldürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna, Rusya'nın düzenlediği askeri harekatın ardından bir savaşın içine girdi.

Havadan ve karadan müdahalede bulunan Rus birliklerine karşı direnen Ukrayna'nın resmi güvenlik güçlerinin yanında birçok sivil de direnişe destek veriyor.

Sahada Ukrayna'ya destek veren sivillerin yanında çok sayıda Ukraynalı da ülkeyi terk etti.

Çeşitli Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ukraynalılar, farklı ülkelere dağıldı. Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine göç edenlerin sayılarını açıkladı.

UKRAYNALI MÜLTECİ SAYISI 500 BİNİ AŞTI

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'da yaptığı açıklamada, "An itibarıyla 500 binden fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı" ifadesini kullandı. BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, 1 Nisan'da sona erecek.

102 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Konseyin açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırının sayısız hayatı riske attığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Perşembe sabahı ile dün gece arasında ofisimiz tarafından 7'si çocuk olmak üzere 102 ölü ve 304 yaralı olmak üzere 406 sivil zayiat kaydedilmiştir. Bu sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü. Korkarım ki gerçek rakamlar çok daha yüksek."





SIĞINAKLARDA TOPLANMAYA ZORLANIYORLAR

Bachelet, savunmasız ve yaşlı insanlar da dahil olmak üzere milyonlarca sivilin saldırılardan korunmak için metro ve sığınıklarda toplanmaya zorlandığını vurguladı.

"BURADA KAZANAN VE KAYBEDEN YOK"

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, 422 bin sivilin ülkeden kaçarak komşu ülkelere sığındığını ve çok daha fazlasının ülke içinde yerinden edildiğini bildirdiğini aktaran Bachelet, dünyanın her yerinden barış ve insan hakları çağrıları yapıldığına dikkati çekti.

Bachelet, "Burada kazanan ve kaybeden yok. Çatışma yüzünden hepimiz zayıfladık" ifadesini kullandı.