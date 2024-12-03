BM acı bilançoyu açıkladı: Gazze'de gıda sistemleri çöktü

AA

Gazze'de İsrail'in başlattığı katliamlar sürerken Birleşmiş Milletler Sözcüsü, insani koşulların ne kadar zorlaştığını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

YAKIT VE UN KALMADI

Gazze'de gıda güvencesizliğinin her gün kötüleştiğinin altını çizen Dujarric, insanların her gün çok daha zor bir durumla karşı karşıya geldiğini söyledi.

Dujarric, Gazze'de fırınların yaşamın sürmesi için "can damarı" olduğunu belirterek, fırınların yakıt ve un olmadığı için açık kalamadıklarını kaydetti.

İnsani yardım çalışanlarının, yerel gıda sistemlerinin İsrail'in kara ve hava saldırıları nedeniyle harap olduğu uyarısında bulunduğunu aktaran Dujarric, en önemli endişelerden birinin gıdaya erişim olduğunu vurguladı.

GIDA YARDIMLARI ASKIYA ALINDI

AA muhabirinin "Dünya Merkez Mutfağı, çalışanlarına yönelik İsrail hava saldırısının ardından operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı da (UNRWA) güvenlik sorunu nedeniyle Kerim Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yardımları durdurduğunu bildirdi.

Kişisel yorumdan hoşlanmadığınızı biliyorum ama durum İsrail'in Gazze halkını açlığa maruz bırakma politikasını etkili bir şekilde uyguladığını gösterir nitelikte. Peki, siz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Dujarric, farklı zamanlarda konuya ilişkin açıklama yaptığına işaret etti.

Dujarric, "Gıda yoksunluğu, vurulmadan yardım dağıtmamızı sağlayacak koşulların sağlanmaması, esirlerin hala tutulması, siyasi ufkun oluşmaması, tüm bunlar çok korkunç bir durum olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.