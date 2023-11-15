BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Gazze'deki katliamın devam etmesine izin verilemez İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşetle ilgili konuşan BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, “Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet boyutuna ulaşıyor, dünya bunu sarsıntı içinde izliyor" dedi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, hastane ve mülteci kamplarını da bombalayarak savaş suçu işliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bunun devam etmesine izin verilemez"

Gazze'de hastanelerin saldırıya uğradığını, prematüre bebeklerin öldüğünü ve insanların hayatta kalması için gerekli temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını vurgulayan Griffiths, "Gazze'deki katliam her geçen gün yeni bir dehşet boyutuna ulaşıyor, dünya bunu sarsıntı içinde izliyor. Bunun devam etmesine izin verilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulunan Griffiths, Gazze'de insani ateşkesin kabul edilmesi ve çatışmaların durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Griffiths, Gazze'de yaşananların durdurulması için bir plan hazırladıklarını ve uluslararası topluma buna destek vermeleri yönünde çağrıda bulunurken, yardım kuruluşlarının sürekli olarak yardım konvoyu akışı sağlaması ve bunun güvenli bir şekilde yapılmasının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

"Yeterli miktarda yakıta erişmesine izin verin"

Kerem Şalom Sınır Kapısı da dahil, yardım ve ticari kamyonlarının girebileceği ek geçiş noktaları açılması çağrısında bulunan Griffiths, şu ifadeleri kullandı:

BM, diğer insani kuruluşlar ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının, yardım ve temel hizmetleri sağlamak için yeterli miktarda yakıta erişmesine izin verin. İnsani yardım kuruluşlarına, hiçbir engel veya müdahale olmadan Gazze'nin her yerine yardım ulaştırmasına imkan tanıyın.

Griffiths, yerinden edilmiş kişiler için Gazze genelindeki okullar ve diğer kamu tesislerinde güvenli barınakların sayısının artırılmasına ve bunların çatışmalar boyunca "güvenli bölgeler" olarak kalmalarının sağlanmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Sivillerin daha güvenli bölgelere ulaşmasına izin verilmeli"

Sivilleri ve sivil altyapıyı çatışmalardan korumaya ve insani yardım erişimini kolaylaştırmaya yardımcı olacak bir "insani bildirim mekanizmasının" geliştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Griffiths, şunları kaydetti:

Sivillerin daha güvenli bölgelere ulaşmasına ve gönüllü olarak evlerine dönmelerine izin verilmeli. Şu anda 1,2 milyar dolar tutarında (Gazze ve Batı Şeria için) insani yardım çağrısına fon sağlanmalı. Temel hizmetlerin yeniden başlamasına ve temel ticaretin yeniden başlamasına izin vermek için insani ateşkes uygulanmalı. Böyle bir ateşkes, yardımların dağıtımını kolaylaştırmak, rehinelerin serbest bırakılmasına izin vermek ve sivillere rahatlık sağlamak açısından da hayati önem taşıyor.

Griffiths, Gazze'deki katliamı durdurmak için belirledikleri bu planı uygulamak için uluslararası desteğe ihtiyacı olduklarını kaydederek "Dünya çok geç olmadan harekete geçmeli." ifadesine yer verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)