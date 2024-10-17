BM: Dünya genelinde 1.1 milyar insan yoksulluk içinde yaşıyor

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya genelindeki yoksulluk durumuna ilişkin bir rapor yayınladı.

Dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın akut yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koyan raporda, bu durumdan etkilenenlerin yarısından fazlasını çocukların oluşturduğu kaydedildi.

YOKSULLUK ORANLARI 3 KAT YÜKSEK

Oxford Yoksulluk ve İnsani Kalkınma İnisiyatifi (OPHI) ile birlikte yayınlanan raporda, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya genelinde en çok çatışmanın yaşandığı 2023 yılı itibarıyla savaş halindeki ülkelerde yoksulluk oranlarının 3 kat daha yüksek olduğu vurgulandı.

Bugün yayınlanan raporda 18 yaş altındaki 584 milyon kişinin aşırı yoksulluk yaşadığı aktarılırken, aşırı yoksulluk çekenlerin dünya genelinde yetişkinlerde yüzde 13.5, çocuklarda ise yüzde 27.9 olduğu kaydedildi.

Ayrıca dünyanın en yoksul insanlarının yüzde 83.2'sinin Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da yaşadığı belirtildi.

HİNDİSTAN İLK SIRADA

Rapora göre, 1.4 milyar nüfuslu Hindistan, 236 milyon ile en fazla aşırı yoksul nüfusun yaşadığı ülke olurken, Hindistan'ı takip eden Pakistan, Etiyopya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yoksul nüfus 1.1 milyar yoksul insanın neredeyse yarısını oluşturdu.

"UMUTSUZ BİR SAVAŞ"

UNDP Baş İstatistikçisi Yanchun Zhang, 1.1 milyar kişinin yoksulluk içinde yaşadığını ifade ederek, “Bu sayının 455 milyonu çatışma bölgelerinde yaşıyor. Çatışmalardan etkilenen ülkelerdeki yoksullar için temel ihtiyaçlara erişmek amacıyla verilen mücadele çok daha sert ve umutsuz bir savaş” dedi.

OPHI Direktörü Sabina Alkire ise, çatışmaların yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaları engellediğini söyleyerek, “Bu bulgular bir düzeyde sezgiseldir. Ancak bizi şok eden şey, iyi bir yaşam sürmek için mücadele eden ve aynı zamanda güvenliklerinden endişe eden insanların sayısının 455 milyon gibi çok büyük bir rakam olmasıydı” ifadelerini kullandı.

UNDP ve OPHI, toplam nüfusu 6.3 milyar olan 112 ülkeden veri toplayarak hazırladığı Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksleri Raporu'nu 2010 yılından bu yana düzenli olarak yayınlıyor. Raporlar ha