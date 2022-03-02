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BM Dünya Turizm Örgütü, Rusya'nın üyeliğini askıya alabilir
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasını gündemine aldığını açıkladı.
- AA
- 02.03.2022 - 21:16
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi bir haftayı geride bıraktı.
Ukrayna'da çatışmalar sürerken Rusya'ya karşı yaptırım adımları atılmaya da devam ediyor.
Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden (BMDTÖ), konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
RUSYA ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALMA KONUSU GÖRÜŞÜLECEK
Açıklamada, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Slovenya ve Guatemala'nın, "Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına" ilişkin talebi doğrultusunda yönetim kurulunun 8 Mart'ta Madrid'de acil toplantıya çağrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasının gündemde olduğu belirtildi.
Örgütün tarihinde ilk kez bir ülkenin üyeliğinin askıya alınmasını tartışacağı kaydedildi.