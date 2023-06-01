BM Genel Sekreteri Guterres'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

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Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlamalar hem yurt içinden hem de yurt dışında devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden biri de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres oldu.

Seçim başarısından dolayı tebrik etti

Guterres telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Görüşmede Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.