BM Genel Sekreteri Guterres'ten tahıl koridoru açıklaması: Türkiye'ye minnettarım Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik çabaları için Türkiye'ye minnettar olduğunu bildirdi.

AA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak ancak bu kez Rus yetkililer anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Guterres, çabaları nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduğunu bildirdi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Guterres'in anlaşmanın sürmesine odaklandığı aktarılırken anlaşmanın tam olarak uygulanmasının küresel pazar için önemli olduğuna işaret edildi.

Rusya ile BM arasındaki mutabakat zaptı ile anlaşmanın küresel gıda fiyatlarını düşürme konusunda etkili olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, aynı hedef için çaba sarf eden Türkiye'ye minnettar" ifadesi kullanıldı.

Guterres'ten Putin'e mektup

Guterres'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdiği duyurulan açıklamada, "Mektupta Rusya ile BM arasındaki mutabakat zaptının ilerletilmesi için bir öneri ile Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sürmesinin önemi aktarıldı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya Tarım Bankası'ndaki mali işlemleri etkileyen engellerin kaldırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada Ukrayna tahılının da Karadeniz'den nakliyesinin sürmesi gerektiğine işaret edildi.

Guterres'in anlaşmanın küresel gıda güvenliği için önemini vurgulamayı sürdüreceği kaydedildi.

"Genel Sekreter Guterres'in temel kaygısı dünyada zor durumda olan insanlar. Anlaşmalar uygulanmazsa küresel gıda ve gübre fiyatlarındaki artış en çok onlara kayıp yaşatacak" ifadesi kullanılan açıklamada, Guterres'in tüm taraflarla irtibatını sürdüreceği vurgulandı.

Guterres'in Rusya ile de önerisi konusunda irtibatta kalacağı ifade edildi.