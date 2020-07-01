BM Genel Sekreteri, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcülüğü, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

BM'den yapılan açıklamada, Başbakan Serrac'ın görüşmede 5+5 ortak askeri komisyon görüşmelerine ve seçimlere dayalı siyasi çözüme taahhüdünü bildirdiği aktarıldı.

İkilinin ayrıca ülkedeki kapalı petrol sahalarının yeniden açılması gerektiği konusunu görüştüğü ifade edilen açıklamada, Guterres'in Libya'da bulunan toplu mezarlardan duyduğu rahatsızlığı ilettiği, BM'nin sorumluların bulunmasına ve ayrıca koronavirüs salgınıyla mücadeleye yardıma hazır olduğunu ilettiği bildirildi.

HAFTER İLE DE GÖRÜŞTÜ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın brifinginde, Guterres'in Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile de telefon görüşmesi yaptığını söyledi.