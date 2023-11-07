BM Genel Sekteri Guterres: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü BM Genel Sekreteri Guterres, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" dedi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, 10 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden oldu.

Binlerce masumu da yerinden eden ve ateşkes çağrılarına rağmen masaya oturmayan İsrail, en fazla çocuklara zarar verdi.

Çocukların gördüğü zararı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres anlattı.

BM'den 1,2 milyar dolarlık insanı yardım

Guterres, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

"Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diyen Guterres, BM ve ortaklarının, Gazze ve Batı Şeria'daki 2,7 milyon kişi için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattığını duyurdu.

Gazetecilere de değindi

Guterres, dört haftalık bir sürede, en az 30 yıldır herhangi bir çatışmada öldürülenden daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Ortaya çıkan felaketin, insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun, insanlık dışı kolektif acıyı durdurmak ve Gazze'ye insani yardımı önemli ölçüde artırmak gibi acil ve temel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılan "yardım damlasının ihtiyaç okyanusunu" karşılamadığını dile getiren Guterres, geçtiğimiz iki hafta içinde Gazze'ye insani yardım taşıyan sadece 400'den biraz fazla kamyonun giriş yaptığını, 7 Ekim'den önce ise bu sayının günde 500 olduğunu kaydetti.

"Yardımlarda yakıt yok"

Guterres, Gazze'ye ulaştırılan yardımlara yakıtın dahil olmadığını hatırlatarak, yakıt olmadan yeni doğmuş bebekler ile yaşam destek ünitesindeki hastaların ölümle baş başa bırakıldığını söyledi.

Gazze'de su krizinin de yaşandığını ifade eden Guterres, kanalizasyonların patlayıp hastalık yayabileceğini vurguladı.